Уфа, , 10:06 — REGNUM Десять призовых мест заняли турпроекты Башкирии на Всероссийской туристической премии «Маршрут года». Об этом 5 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, руководство региона активно продвигает республиканский туризм, поэтому республика стала занимать призовые места в различных конкурсах.

«Так, на Всероссийской премии за лучшие туристические маршруты России, итоги которой подведены в Саранске, мы взяли 10 призовых мест!», — сообщил Хабиров.

Он пояснил, что высокую оценку получили не только широко известные местным жителям маршруты в монастырь «Святые Кустики», в пещеру Шульган-Таш, на гору Большой Иремель, в парк Красный Ключ и бурзянский маршрут «Охота за диким мёдом». Призовые места также заняли и не очень известные туры: квест-экскурсия «В поисках Кыш Бабая» в Уфе, этнотур в деревню Бахтыбаево (Бирский район), джип-тур на гору Большой Шатак, веломаршруты по республике.

Хабиров подчеркнул, что в Башкирии есть множество мест, где можно насладиться красотами природы и отдохнуть.

«И главное, конечно, не дипломы, а то, что люди голосуют за нас ногами — к нам резко возрос туристический поток. Это важная отрасль экономики, и мы будем дальше еë развивать», — сообщил он.

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