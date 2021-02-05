Москва, , 09:46 — REGNUM С современным уровнем производства вакцины от COVID-19 возможен вариант, при котором к середине 2021 года привитыми будут 60% населения России. Об этом в интервью ТАСС и «Казинформ» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

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«При том уровне производства вакцины, который существует, думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня в 60% защищенных», — сказал Гинцбург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19.