Новосибирск, , 09:45 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта поддельных медицинских справок об отсутствии заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

«В ходе обыска жилища лица, организовавшего данную преступную деятельность, изъяты печати (штампы) медицинских организаций, компьютерная техника, бланки (образцы) справок, свидетельствующие о фактах изготовления и сбыта свыше 250 медицинских справок», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что эти поддельные справки позволяли осуществлять вылет рейсами из новосибирского аэропорта «Толмачево».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Сбыт поддельного официального документа».