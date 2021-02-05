Бухарест, , 09:42 — REGNUM Бывший офицер румынской разведки, 74-летний Василе Зарнеску 4 февраля был приговорен городским судом Бухареста к одному году и одному месяцу тюремного заключения за отрицание Холокоста. Об этом передает Polskie Radio 24.

Экс-разведчик прославился активной публицистической деятельностью. Так, в ряде румынских изданий он опубликовал несколько материалов, в которых уничтожение евреев во время Второй Мировой войны назвал «мошенничеством». Кроме того, он написал книгу под названием «Холокост — дьявольский обман».

Полномочный представитель правительства Румынии по борьбе с антисемитизмом и ксенофобией Александру Мурару отметил, что это первый в стране приговор о тюремном заключении за отрицание Холокоста, хотя закон, запрещающие ставить под сомнение преступления нацистской Германии против еврейского населения, был принят еще в 2002 году.