Москва, , 09:41 — REGNUM Для создания иммунной прослойки необходимо вакцинировать 60% населения России. Это можно будет сделать уже к середине 2021 года. Такое мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, который разработал эту вакцину, Александр Гинцбург.

«При том уровне производства вакцины, который существует, думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня в 60% защищённых», — сказал в беседе с ТАСС руководитель центра.

Напомним, массовая вакцинация всех категорий населения стартовала в регионах России с 18 января. На сегодняшний день российские граждане могут привиться одной из двух вакцин российского производства: «Спутник V», разработанной Институтом имени Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что в 2021 году вакцинацией от коронавируса может быть охвачено 60% населения России. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции в России, вероятнее всего, завершится уже к июню 2021 года. При этом вакцинация в США и странах Европы, по его оценкам, должна быть завершена к сентябрю, а во многих других странах она будет продолжаться и в следующем году.

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