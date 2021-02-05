Саратов, , 09:43 — REGNUM В Саратовской области число носителей коронавирусной инфекции по состоянию на 5 февраля достигло 44 399 человек, за сутки инфицированы 239 жителей. Минувшим днем заболели 243 человека. Выздоровели с начала пандемии 39 089 пациентов, или 88,0%, за сутки — 259 человек. Всего скончались 558 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Лидирует по числу выявленных случаев Саратов — 94 новых заболевших, в Энгельсском районе — 28 человек, 25 — в Балаковском, остальные — в других муниципалитетах области. Среди лиц старше 60 лет зарегистрировано 63 пациента, 51 — в возрасте от 40 до 49 лет, еще 50 человек — от 50 до 59 лет, 15 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 11 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1093 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,9 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 4 февраля в Саратовской области за сутки новыми жертвами коронавируса стали шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Всего от последствий заражения инфекцией скончались 558 пациентов.

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