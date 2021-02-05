Сухум, , 09:40 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 4 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 410 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 64 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 211 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 27 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 11 738 носителей SARS-CoV-2. Из них 10 423 победили инфекцию. За это время в стране скончались 180 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 3 февраля в стране выявили 64 новых носителя SARS-CoV-2 в результате 464 исследований.

Стоит отметить, ранее главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила, что в стране снижаются темпы распространения коронавируса. Она отметила, что нужно возобновлять занятия в школах при соблюдении мер эпидемиологической безопасности.

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