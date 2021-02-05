Кызыл, , 09:37 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Это на пять случаев больше, чем по данным на 4 февраля.

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Лидером по приросту на этот раз оказался Каа-Хемский район, где выявлено 8 новых случаев. Также диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Кызылского и Эрзинского районов. Симптомы заболевания отсутствуют у 10 новых носителей.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 23 человека. На ИВЛ находится 1 пациент, на НИВЛ — 3. За последние сутки госпитализировано 5 человек. Свободный коечный фонд составил 50,5%», — отметили в Минздраве.

По данным портала Стопкоронавирус. рф (региональное ведомство не публикует общих данных по числу заражений), за весь период пандемии зарегистрировано 15 439 случаев COVID-19 у жителей. К настоящему времени 14 287 человек выписаны из больниц с выздоровлением.