Москва, , 09:37 — REGNUM Рядовые побочные реакции на вакцину от COVID-19 «Спутник V» встречаются у 15% привитых. Об этом в интервью ТАСС и «Казинформ» заявил директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

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«Такие реакции встречаются в 15% случаев, остальные 85% переносят вакцинацию, ничего не заметив», — сказал Гинцбург.

По его словам, тяжёлых нежелательных реакций, связанных с вакциной, на выборке более 20 тысяч добровольцев замечено не было.