Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Ночь на пятницу, 5 февраля, в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала текущей зимы, минимальная температура воздуха составила минус 19,5 градуа. Об этом 5 февраля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Смольный собор Дарья Драй © ИА REGNUM

Синоптик напомнил, что до этого холоднее всего было 16 января, тогда температура воздуха опускалась до минус 18,0 градуса.

Что касается прогноза на пятницу, то в течение дня метеорологические условия будут определяться тыловой частью ушедшего на юго-восток циклона. Пока он продолжит подбрасывать в регион очаговые облака, которые местами станут причиной небольшого снега.

«При этом температурный фон будет на 9−10 градусов ниже положенных по климату значений», — уточнил Леус.

Температура воздуха −13… −15 градусов, по Ленинградской области −12… −17 градусов. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

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