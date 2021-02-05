Пермь, , 09:35 — REGNUM В Перми прокуратура по результатам проверки заявила о незаконности автопарковки возле реки Мулянка, где в ноябре 2020 года погибли мать и четырёхлетний ребенок.

По данным надзорного ведомства, земельный участок на шоссе Космонавтов был передан гражданину в аренду для организации отдыха и возведения спортивных некапитальных объектов. Однако земля использовалась не по назначению. Арендатор не ограничил проезд транспорта через данный участок. На площадке располагалась несанкционированная парковка автотранспортных средств.

В адрес администрации Перми внесено представление с требованием принять меры к расторжению договора аренды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2020 года припаркованный возле магазина автомобиль неожиданно скатился по склону в реку. В салоне находилась женщина и двое детей. Двухлетнего ребенка удалось спасти. Мать и четырехлетний ребёнок погибли. По факту возбудили уголовное дело.

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