Красноярск, , 09:34 — REGNUM В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 6−8 февраля лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также, по данным управления, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края 6 февраля прогнозируется гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в горах Северобайкальского района Бурятии 5−6 февраля сохраняется опасность схода лавин.

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