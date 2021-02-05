Каспийск, Дагестан, , 09:33 — REGNUM В Дагестане директор школы, которого обвиняют в хищении продуктов питания из школьной столовой, написал заявление об уходе с должности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее обращение о рассмотрении вопроса о пребывании в должности директора школы №3 Каспийска направил в администрацию города президиум регионального политсовета партии «Единая Россия».

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После видео, появившегося в соцсети с кадрами, на которых директор объясняет сотрудникам правоохранительных органов происхождение пакетов с продуктами питания, которые он грузил в свою машину, партия «Единая Россия» исключила его из своих рядов. Объяснений и проверки потребовало и федеральное Министерство просвещения.

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