Ташкент, , 09:33 — REGNUM В Узбекистане создан международный общественный фонд имени Алишера Навои. Соответствующее постановление президента республики Шавката Мирзиёева опубликовало агентство «УзА».

Фонд создан для изучения и популяризации творческого наследия Навои. Сотрудники фонда займутся переводом произведений поэта на иностранные языки, а также изданием его трудов.

Кроме того, ежегодно 9 февраля, в день рождения Навои, будет проводиться международная конференция «Навоийские чтения».

Финансирование предусмотрено из фонда развития узбекского языка при правительстве республики. Каждый год из этого источника будут выделять по 1 млрд сумов ($95 тыс.). Планируется, что средства также будут поступать за счет благотворительных организаций и международных грантов.

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