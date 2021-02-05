Тюмень, , 09:26 — REGNUM В Тюменской области на 10% снизилась заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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Однако люди старшего поколения по-прежнему лидируют в общей структуре заболеваемости — 21% от общего количества заболевших.

Количество заражений коронавирусом среди тюменских школьников за период с 25 по 31 января снизилось на 22%, отметила Шарухо.