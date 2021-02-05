Абакан, , 09:24 — REGNUM Очередная партия вакцины от COVID-19 — 4410 доз — поступила в Хакасию. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в республиканском правительстве.

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Медицинские организации региона, где проходит вакцинация от коронавируса, уже получают препарат.

На следующей неделе в Хакасию должна поступить ещё одна партия вакцины. Всего с начала массовой вакцинации республика получила более 6 тысяч доз вакцины.

По данным регионального минздрава, в Хакасии первый компонент вакцины получили уже 5927 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля в Хакасии выявлено 20 596 носителей коронавируса, выздоровели 19 186 человек.

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