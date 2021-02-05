Москва, , 09:22 — REGNUM Промежуток времени между введением первой и второй дозы вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть продолжительнее, чем три недели, обозначенные в инструкции. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, который разработал этот препарат, Александр Гинцбург.

«Исходя из научных данных и научных наблюдений, если промежуток по каким-то обстоятельствам будет увеличен до двух месяцев, это не будет критичным разрывом в плане эффективности», — пояснил в беседе с ТАСС руководитель центра.

Что касается необходимости повторно делать обе прививки, если человек заболел COVID-19 после введения первой дозы, то Гинцбург указал, что вакцинироваться заново не стоит.

«Но опять-таки надо определить у человека титр протективных антител и в зависимости от этого титра решать, вакцинировать его вторым компонентом или нет», — добавил руководитель центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков заявил, что за месяц, который потребуется для формирования защитного иммунитета после вакцинации, человек может заразиться SARS-CoV-2 и получить положительный ПЦР-результат. При этом заразиться коронавирусом можно как сразу после вакцинации, так и спустя некоторое время.

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