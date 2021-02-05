Чебоксары, , 09:20 — REGNUM В Чувашии снижается напряжённость в связи с пандемией коронавируса и высвобождается ковидный коечный фонд. При этом уменьшается охват тестированием и стоит вопрос наращивания лабораторных исследований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 5 февраля, заявил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава Чувашии Олег Николаев.

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Оценивая эпидемическую ситуацию, руководитель республики отметил «поступательное снижение напряжённости и улучшение обстановки». Суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом снижается и уменьшается число больных COVID-19, находящихся на стационарном лечении.

В связи с этим ковидные госпитали возвращаются в плановый режим работы: по словам Олега Николаева, в настоящее время «в обороте» находятся 2415 койки, в то время как ранее было 3095, свободно 38% коечного фонда. Глава Чувашии напомнил, что Минздрав России рекомендует оставлять 10−15% свободного коечного фонда и поручил «активно переводить» медицинские учреждения в плановый режим оказания помощи.

В то же время руководитель республики констатировал снижение охвата тестирования на коронавирус, поставив задачу увеличить проведение лабораторных исследований.

Олег Николаев также отметил, что в Чувашии «есть готовность расширять» пункты вакцинации от COVID-19, в том числе организовать выезды мобильных групп на предприятия и в торговые центры. В настоящее время в республике работают 35 пунктов вакцинации.