Нур-Султан, , 09:19 — REGNUM В духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) прокомментировали массовую вакцинацию населения республики. Обращение опубликовано на сайте управления.

«В Исламе нет ценности выше, чем жизнь и здоровье человека», — говорится в сообщении. В духовном управлении призвали продумать способы лечения и профилактики болезни.

В ДУМК сообщили, что по закону шариата допускается делать прививки при крайней необходимости. Однако вакцинация — это личный выбор каждого гражданина, добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация населения Казахстана. На первом этапе в республике используют российскую вакцину «Спутник V».

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