Челябинск, , 09:19 — REGNUM В Челябинской области за 4 февраля обнаружили 260 заразившихся коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

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Новые цифры ниже, чем были на 3 февраля. Также отметим, что в последние дни на территории региона снижается число выявляемых новых носителей коронавируса.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 46 588 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки скончались 15 пациентов, из которых десять от COVID-19.