Тюмень, , 09:19 — REGNUM В Тюменской области снижается заболеваемость COVID-19. Об этом сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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В январе 2021 года в регионе зарегистрировано 4846 случаев заражения коронавирусом. Это на 5% меньше, чем за декабрь 2020 года, отметила Шарухо.

Помимо этого, за последние две недели отмечается снижение заражений коронавирусом по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 5%.