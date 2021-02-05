Москва, , 09:18 — REGNUM В Москвы и Подмосковье в выходные дни (6−7 февраля) приблизится арктический антициклон, который принесёт сильные морозы. Задует северо-западный ветер, передают «Метеоновоти».

В субботу ночью температура понизится до −17… −21 °C, днем мороз ослабеет до −15… −17 °C. Солнечно, без осадков.

В воскресенье в ночные часы морозы усилятся до −18… −25 °C, днем −16… −19 °C. Атмосферное давление в норме — 745−747 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Москве будет облачно с прояснениями.

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