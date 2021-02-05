Горно-Алтайск, , 09:14 — REGNUM В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения достигло 15 621. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 46 новых носителей.

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"Коронавирус подтвердился у 16 жителей города Горно-Алтайска, у 11 жителей Усть-Канского района, у восьми жителей Майминского района, у трёх жителей Чойского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Усть-Коксинского района, у двух жителей Шебалинского района, у одного жителя Турочакского района, у одного жителя Чемальского района», — отметили в оперштабе.

В большинстве случаев обследования были проведены после появления симптомов заболевания. Среди заразившихся также четверо детей.

Тем временем за сутки от COVID-19 выздоровели 90 человек. А всего к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 15 028 человек. Скончались за весь период пандемии 184 пациента с коронавирусом.