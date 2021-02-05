Грозный, , 09:14 — REGNUM В Чечне приняли участие в прививочной кампании против коронавируса 4665 человек. Всего в республику поступило почти 20 тыс. доз вакцины. Об этом 4 февраля сообщила главный эпидемиолог минздрава ЧР Асият Муртазалиева.

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"На данный момент в нашу республику поступило 19 542 дозы препарата, 12 600 из которых отгружены уже сегодня», — приводит слова врача ИА «Грозный-информ».

В настоящее время в республике действуют 25 центров вакцинации во всех городах и районах республики. На днях были дополнительно открыты еще четыре прививочных пункта — на базе клинических больниц №3, №4, №5 и №6 в городе Грозном.

В минздраве отмечают высокую активность жителей региона при участии в прививочной кампании против коронавируса. Она может еще более вырасти, после того как с разъяснением о халяльности вакцины выступило духовенство Чечни.