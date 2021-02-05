Москва, , 09:20 — REGNUM Блогер Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассматриваться уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 5 февраля сообщает «Пятый канал».

Блогера доставили в суд около 6:00 мск, слушания должны начаться в 10:00. Навального привезли на автозаке из СИЗО «Матросская Тишина» и поместили в конвойное помещение до начала слушаний.

Навального обвиняют в клевете, это преступление предусмотрено ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, наказание за него — штраф или обязательные работы.

По версии следствия, в июне прошлого года Навальный разместил в сети видеоролик с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артеменко. Ветеран в кадре высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ. Блогер оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

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