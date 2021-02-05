Пермь, , 09:12 — REGNUM В Перми из-за сильного потепления 5 февраля ледовые объекты закрыты для посетителей, сообщает Агентство социокультурных проектов. Городки закрыты в целях безопасности населения и возобновят работу с приходом морозов.

По данным ГГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в ближайшие трое суток (5−7 февраля) прогнозируются чрезвычайно редкие для февраля метеорологические условия. Ожидается сначала повышение температуры до рекордных значений (+2…+3°С), сопровождающееся дождем по югу края и в Перми, сильные снегопады (до 20−25 мм осадков на севере края). Затем произойдет резкое понижение температуры — более чем на 20 °C за полтора суток. А в понедельник (8 февраля) придут морозы (-20…-25°С, местами до — 27°С) с существенным ветром (5−10 м/с) и снегопадами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье прогнозируют самый холодный февраль за последние 10 лет