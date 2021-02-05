Уфа, , 09:13 — REGNUM 93 пункта вакцинации от COVID-19 открыты в Башкирии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

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Сообщается, что вопросы вакцинации жителей от COVID-19 рассматривали на «Здравчасе» в региональном правительстве: перед Башкирией была поставлена задача вакцинировать от COVID-19 не менее 60% населения.

По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, в сельских районах будет сформирован график доставки жителей из отдалённых сел в центральные районные больницы. В приоритетном порядке будут вакцинировать работников организаций сферы услуг, энергетики, транспорта, а также государственных и муниципальных служащих, вахтовиков, жителей старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями.

Сообщается, что более четырех тысяч жителей региона записались на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги».

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что вакцинация должна проходить без очередей.

«У части людей есть сомнения из-за противоречивой информации. Наша задача — разъяснять необходимость прививок и вакцинировать не менее 60 процентов жителей. Только тогда мы закроем эту историю с COVID-19», — сообщил он.