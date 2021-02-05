Пенза, , 09:12 — REGNUM На территории Пензенской области с 5 февраля начнется резкое понижение температуры воздуха. С 6 по 12 февраля установится аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы на 8−10 градусов, сообщает пресс-служба регионального Гидрометеоцентра.

Днем в пятницу, 5 февраля ожидается мокрый снег, сильная гололедица. Температура воздуха снизится до минус 10 градусов. Ветер западный, северо-западный сильный порывистый.

В период с 7 по 12 февраля по области в ночные часы температура воздуха составит −20…−25 градусов, местами до — 30. Днем — от минус 18 до минус 23 градусов Цельсия. В отдельных районах возможен слабый снег и порывистый ветер.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии к предстоящим выходным существенно сменятся погодные условия. Так, в субботу, 6 февраля. столбики термометров ночью и днем будут показывать от минус 10 до минус 15 градусов, при прояснениях до — 22 градусов. На дорогах сильная гололедица.

Читайте также: Оттепель в Татарии резко сменят морозы

Читайте также: Европейскую часть России накроет мощная волна холода