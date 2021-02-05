Магас, , 09:04 — REGNUM В Ингушетии и Чечне зафиксирована самая высокая в РФ процентная ставка по ипотеке. В 2020 году ипотечные кредиты на жилье в этих субъектах Северо-Кавказского федерального округа выдавались под 8,35% и 8,11% соответственно, сообщается в информационном бюллетене Центробанка.

По данным ЦБ, в целом весь Северный Кавказ стал округом с самой дорогой ипотекой. Средняя процентная ставка в СКФО составила, по данным за три последних квартала предыдущего года, 7,83%.

Наиболее дешевые кредиты оказались в Дальневосточном федеральном округе, в среднем показатель процентной ставки составил здесь 6,79%, а наименьшая ипотечная ставка была зафиксирована в Якутии — 6,3%.