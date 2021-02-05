Ханты-Мансийск, , 09:04 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили 154 носителя коронавируса. Об этом 5 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 152 случая.

Новые заражения в регионе на 5 февраля: Сургут — 34; Советский район — 18; Югорск — 13; Мегион — 12; Урай — 11.

С начала пандемии на 5 февраля в Югре зафиксирован 48 461 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 45 579 человек, скончался 681 пациент с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 5 февраля — 0,85.