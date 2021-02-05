Благовещенск, , 09:02 — REGNUM В Приамурье за весь период пандемии инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 19 906 человек. Только за последние сутки в области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2 (на 4 февраля — 88, на 3 февраля — 83), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 0,4%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 48 человек (57%) болеют ОРВИ, пневмонией — 36 (43%).

За всё время в Приамурье провели более 799 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в области в феврале не было зарегистрировано смертельных случаев пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в Приамурье жертвами COVID-19 стали 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, детские оздоровительные лагеря в Приамурье планируют открыть предстоящим летом при соблюдении нескольких важных условий — заполняемость не более 50% и 100% вакцинация от коронавируса всех работников.