Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Возможность хранения и транспортировки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в условиях обычного холодильника является одним из главных преимуществ этого препарата. Такое мнение высказал ряд экспертов американских университетов, комментируя результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, опубликованные в журнале The Lancet.

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«Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре, — пояснил в беседе с ТАСС руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис. — Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять».

Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу уверен, что российский препарат сыграет важную роль в борьбе с COVID-19 в мире.

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"Поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины», — отметил он.

С мнением коллег согласился и инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур. При этом он подчеркнул, что «в вакцине важнее всего эффективность и безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованным в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet результатам, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей, фазы исследований показала эффективность 91,6%. В исследовании приняли участие 19 866 добровольцев, среди которых более двух тысяч — люди старше 60 лет. Для них эффективность вакцины составила 91,8%.

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Гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а клеточный иммунный ответ — у 100%. При этом побочные эффекты от вакцины сведены к минимуму, в большинстве случаев они протекали в легкой форме.

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