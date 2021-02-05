Вашингтон, 5 февраля 2021, 09:02 — REGNUM Возможность хранения и транспортировки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в условиях обычного холодильника является одним из главных преимуществ этого препарата. Такое мнение высказал ряд экспертов американских университетов, комментируя результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, опубликованные в журнале The Lancet.
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Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу уверен, что российский препарат сыграет важную роль в борьбе с COVID-19 в мире.
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С мнением коллег согласился и инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур. При этом он подчеркнул, что «в вакцине важнее всего эффективность и безопасность».
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованным в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet результатам, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей, фазы исследований показала эффективность 91,6%. В исследовании приняли участие 19 866 добровольцев, среди которых более двух тысяч — люди старше 60 лет. Для них эффективность вакцины составила 91,8%.
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Гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а клеточный иммунный ответ — у 100%. При этом побочные эффекты от вакцины сведены к минимуму, в большинстве случаев они протекали в легкой форме.
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