Томск, , 09:02 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о непогоде.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедные явления.

Из-за осадков ухудшится видимость. Ветер усилится, местами с порывами 19−24 м/с.

8 февраля в Томской области порывы ветра также местами будут достигать 19−24 м/с. Прогнозируется похолодание, на дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 5 февраля ожидается усиление морозов.

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