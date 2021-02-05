Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM От ограничений для профилактики COVID-19 смогут отказаться после вакцинации 60% жителей, заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

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Как передаёт департамент информационной политики Свердловской области, специалист рассказал, что путь к отмене коронавирусных ограничений — активная прививочная кампания.

«Пока у нас не будет вакцинировано 60% жителей, мы будем вынуждены ходить в масках и не сможем отказаться от ограничений», — сказал врач.

Сам Харитонов уже сделал прививку от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области прививают жителей двумя вакцинами от COVID-19 — «Спутником V» и «ЭпиВакКороной».

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