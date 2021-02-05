Алма-Ата, Казахстан, , 09:00 — REGNUM Стандарты мобильной связи пятого поколения 5G в крупных городах Казахстана планируется внедрить в ближайшие пять лет. Об этом 5 февраля заявил премьер-министр республики Аскар Мамин, выступая на форуме «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

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По его словам, в настоящее время интернетом охвачено 99% населения Казахстана. Доля государственных услуг, предоставляемых в дистанционном режиме, доведена до 93%, отметил Мамин.

Он сказал, что в республике планируется создать 1 тыс. инновационных компаний. Глава правительства Казахстана отметил ускорение внедрения информационных технологий в условиях пандемии коронавируса.

Мамин добавил, что Казахстан в рамках своего председательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжит цифровизацию единого рынка.

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