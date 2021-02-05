Уфа, , 09:00 — REGNUM 90 фельдшерско-акушерских пунктов намерены открыть в текущем году в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на «Здравчасе» в республиканском правительстве.

По его словам, всего в республике необходимо построить либо произвести замену от 600 до 700 фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в одном Шаранском районе возводятся 5 таких пунктов.

На совещании Хабиров дал поручение сотрудникам министерства здравоохранения республики вместе с администрацией Уфы рассмотреть вопрос строительства ФАПа в посёлке Аэропорт Кировского района Уфы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в феврале 2021 года ФАП был открыт в деревне Байгужино Зилаирского района.

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