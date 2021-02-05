Москва, , 09:00 — REGNUM Символику российского Центробанка стали использовать мошенники для обмана граждан. Людям через мошеннический сайт предлагают «социальную выплату», сообщает 5 февраля РИА Новости.

В соцсети Facebook под видом рекламы распространяется сообщение о материальной поддержке для граждан РФ. После перехода по ссылке пользователь видит ложный приказ о назначении единоразовой выплаты от Центрального управления Банка России.

Мошенники уверяют, что социальная выплата предназначена для поддержания «экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019». Она якобы составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Для получения выплаты на сайте предлагается ввести данные карты, включая CVC-код. Это означает, что злоумышленники завладеют деньгами с карты пользователя.

В пресс-службе Банка России опровергли информацию о выплатах гражданам.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — сообщил регулятор.

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