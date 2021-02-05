Южно-Сахалинск, , 08:47 — REGNUM На Сахалине с момента начала пандемии выявили 20 047 носителей коронавируса. За последние 24 часа заражение SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у 88 человек (на 3 февраля — у 39, на 2 февраля — у 73, на 1 февраля — у 81). Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.

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За прошедшие сутки медики закрыли в связи с полным выздоровлением пациентов ещё 146 больничных листов. За всё время справились с болезнью 17 592 человека. Ещё 2426 носителей коронавируса проходят лечение в стационарах и на дому.

За весь период пандемии в островном регионе скончались от COVID-19 29 человек. Стоит отметить, что первая смерть пациента с коронавирусом на Сахалине была зарегистрирована 19 октября 2020 года. С начала 2021 года в области стали жертвами COVID-19 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, учреждениям общественного питания Сахалина разрешили работать в ночное время, но с соблюдением требований безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.