Москва, , 08:47 — REGNUM Хранить российскую вакцину в условиях бытового холодильника, то есть при температуре 2−8 градусов тепла, пока разрешено в течение двух месяцев. Однако этот срок очень ограничен. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, который разработал эту вакцину, Александр Гинцбург.

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«Но сложность в том, что практически один месяц из этих двух уходит на контроль качества вакцины, поэтому для того, чтобы доставить вакцину и вколоть её человеку, фактически остается один месяц. Это маловато», — пояснил в совместном интервью ТАСС и агентству Казинформ глава центра.

При этом Гинцбург добавил, что в настоящее время разработчики работают над тем, чтобы увеличить срок хранения вакцины при высоких температурах до шести месяцев. Это позволит упростить логистику поставок препарата и снизить расходы на неё.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе Минздрав РФ изменил правила хранения вакцины «Спутник V», разрешив хранить и перевозить препарат при температуре от +2 до +8 градусов. Ранее вакцину «Спутник V» полагалось хранить при температуре не выше — 18 градусов.

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