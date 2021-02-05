Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 08:46 — REGNUM Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении ямальских инспекторов дорожно-патрульной службы Александра Косьяненко и Акима Журбенко за спасение людей на пожаре медалью «За смелость во имя спасения». Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Инспекторы ДПС из Лабытнанги Александр Косьяненко и Аким Журбенко Пресс-служба МВД России

Инспекторы ДПС из Лабытнанги 31 января 2021 года во время несения службы заметили горящий жилой дом на улице Озёрной. Сообщив о пожаре, они направились к дому.

Александр Косьяненко забежал в охваченный пламенем, задымленный подъезд и увидел женщину, которая была в бессознательном состоянии. Вместе с подоспевшим Акимом Журбенко они эвакуировали пострадавшую и оказали ей первую помощь. Затем вместе с пожарными продолжили спасение жильцов горящего дома.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям инспекторов ДПС, их решительности и отваге удалось спасти жизни людей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.