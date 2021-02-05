Москва, , 08:46 — REGNUM Спортом увлекаются в России представители почти всех профессий. Этот вид увлечений входит в тройку самых популярных, следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, 51% пиар-менеджеров — спортсмены-любители. Среди директоров их доля составляет 32%, среди проектировщиков — 25%.

Зачастую увлечения так или иначе связаны с профессией респондента. Рисовать любит каждый третий дизайнер, а фотографировать — каждый четвёртый пиар-менеджер. Доля тех, кто занимается строительством в свободное время, среди метчиков и проектировщиков составляет 10% и 5% соответственно. Среди персональных водителей 7% любят чинить автомобили, уточняет RT.

Офисные работники часто любят рукоделие. Шьют, вяжут, вышивают, варят мыло, оформляют открытки, расписывают витражи или выжигают по дереву чаще всего экономисты, менеджеры по продажам и сметчики.

Программисты и сметчики частенько увлекаются музыкой. Инструменталистов и вокалистов в этих профессиях — по 16%. Музыкантов-дизайнеров — 15%, музыкантов-технологов — 10%.

Опрос проводился для 3400 респондентов из 17 профессиональных групп.

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