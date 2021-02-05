Москва, , 08:45 — REGNUM Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести ответственность за незаконное ношение форменной одежды правоохранителей на митингах. Об этом сообщает RT.

Орлов напомнил, что на сегодняшний день за незаконное ношение форменной одежды предусмотрены символические штрафы (от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей).

Вместе с тем пребывание такого нарушителя на уличной акции может негативно влиять на координацию действий правоохранителей. Кроме того, такие нарушители могут устраивать провокации, создавая ложное представление о действиях силовиков.

В связи с этим Орлов предложил установить административное наказание в виде штрафа от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, или обязательных работ на срок до 200 часов, или административного ареста на срок до 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при наблюдении за соцсетями МВД выявило целый ряд видеороликов, на которых молодые люди в форме сотрудников полиции заявляют о своей поддержке несанкционированных митингов и акций протеста, а также рассказывают о своем нежелании продолжать службу.

В МВД заявили, что ведомство будет привлекать к ответственности граждан, выступающих на видеороликах в соцсетях под видом сотрудников полиции, используя их униформу.

Читайте также: В сети обсудили требование Роскомнадзора к TikTok из-за протестов