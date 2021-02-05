Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Лаборатории Казахстана выявили 1186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 февраля в республиканском штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Павлодарской области выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом, в Акмолинской области — 164, Нур-Султане — 120, Алма-Ате — 112. Общее число выявленных случаев заражения достигло 192 825.

За минувшие сутки также зафиксирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Всего с 1 августа 2020 года выявлено 36 683 таких случая.

Отметим, с середины января в Казахстане наблюдается существенный рост числа новых случаев заражения коронавирусом. В некоторых регионах власти начали вводить дополнительные ограничительные меры.

С начала февраля в республике произошла стабилизация ситуации. Ежедневный прирост числа новых случаев колеблется в пределах 1,2 тыс.

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