Уфа, , 08:44 — REGNUM Вирусными заболеваниями стали меньше болеть в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на «Здравчасе» в правительстве республики.

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По его словам, в январе текущего года ОРВИ и гриппом стали болеть на 25% меньше, чем в январе 2020 года.

Чиновники связывают это с увеличением количества вакцинированных от гриппа жителей. Так, в 2019 году эту вакцину получили 40 процентов населения республики, а в 2020 — 60%.

Сообщается, что в прошлом году прививку от пневмококковой инфекции поставили 115 тысяч человек: это в 4 раза больше показателя 2019 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение скорее возвращать к плановому приему пациентов медучреждения, ранее перепрофилированные в инфекционные госпитали. При этом всех пациентов, которые в настоящий момент в них получают лечение, необходимо переместить в инфекционные центры в Стерлитамаке и Уфимском районе.

По словам Забелина, медучреждения Стерлитамака, Ишимбая и Салавата сейчас переходят к плановому режиму работы. После 15 февраля планируется начать диспансеризацию населения.

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