Москва, , 08:31 — REGNUM На территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов начнется похолодание, которое затем охватит Приволжский федеральный округ и Урал, а после этого — юг Западной Сибири. Об этом 5 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Идет перемещение холодных воздушных масс на Европейскую территорию России», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что центр циклона 4 февраля перемещался около Москвы и продолжит двигаться на восток, в результате чего Европейская территория России будет находиться в тыловой части циклона.

«Сначала будут поступать воздушные массы с севера, северо-запада, с Баренцева моря, со Скандинавии. Чем дальше будет перемещаться циклон на восток, тем более суровая погода будет, так как воздушные массы будут перемещаться только с севера, а потом с северо-востока (с Карского моря, с Ямала, Таймыра — ред.)», — добавил Вильфанд.

Кроме этого, он указал, что, согласно прогнозу, похолодание начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, после чего оно охватит центрально-черноземные области и на Приволжский округ, также значения температуры воздуха понизятся в южной части страны.

«Если сейчас там температура выше нормы на 7−8 градусов, то потом температурный фон понизится на 8−10 градусов, около нормы будет», — рассказал он.

При этом Вильфанд пояснил, что самый резкий перепад температуры воздуха будет наблюдаться на Урале и в Поволжье.

«Наиболее резкое понижение будет ощущаться на Урале и в Поволжье. Например, в пятницу на Урале температура прогнозируется на 12−13 градусов выше нормы, а в субботу даже на 15−18 градусов. А 8 января начнется резкое изменение, а 9-го ночные температуры будут ниже минус 25 градусов. За несколько дней с 6 по 9 января температура понижается на 20 градусов», — заявил синоптик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 5 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −11… −9 °C.