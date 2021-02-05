Пермь, , 08:26 — REGNUM В Перми после многочисленных жалоб населения проверено остановочные павильоны, установленные в 2020 году. В ходе проверки экспертной организацией установлено, что выполненные работы не соответствуют условиям заключенных контрактов. Ряд выявленных нарушений имеет существенный и неустранимый характер, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Поручение проверить новые павильоны дал губернатор Дмитрий Махонин. Он отметил, что получает много обращений от жителей Перми, в том числе в социальных сетях о том, что остановки оборудованы не качественно. «Люди обращают внимание, что где-то отсутствует остекление, или слишком высокие скамейки, а некоторые объекты уже начали ржаветь. Такие нарушения не допустимы», — сказал он.

Врио главы Перми Алексей Дёмкин признал замечания губернатора по поводу качества недавно установленных остановочных павильонов справедливыми. По словам градоначальника, приемочная комиссия притупила к проверке конструкций. При выявлении нарушений работа не принимается. Оплата будет производится только после устранения недостатков, которые подрядчик должен ликвидировать за свой счет.

Стоит отметить, в 2020 году департамент транспорта администрации Перми провел 14 закупок и заключил контрактов на сумму более чем 73 млн рублей на установку остановочных комплексов в городе. На сегодняшний день работы по контрактам выполнены частично. В том виде, который павильоны имеют в настоящее время, они не могут быть приняты и оплачены заказчиком.