Саратов, , 08:47 — REGNUM Глава города Саратова Михаил Исаев за некачественную уборку пешеходных зон объявил о наложении взысканий на сотрудников муниципалитета и коммунальных предприятий. Соответствующую информацию градоначальник разместил на своей странице в Instagram.

Выговоры получили в общем итоге 13 сотрудников мэрии и коммунальных служб. Михаил Исаев отметил, что поручил организовать уборку остановок, пешеходных переходов и подходов к ним еще в понедельник, 1 февраля. В указанный срок не все объекты были приведены в нормативное состояние. В связи с этим ответственные чиновники и закрепленные за районами руководители учреждений по благоустройству будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Ситуация должна быть исправлена к утру субботы, 6 февраля, добавил глава города.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове только с начала текущей недели вырос на 15% травматизм среди населения. Однако ожидается еще больший рост, количество обращений жителей за первичной помощью увеличивается. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на совещании, посвященном уборке дорог и тротуаров от снега и наледи.

Читайте также: После ледяного дождя в Саратове резко выросло число обращений за медпомощью