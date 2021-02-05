Москва, , 08:25 — REGNUM В московские больницы поступит 31 современный аппарат МРТ. Они позволят проводить более точную диагностику пациентов, сообщается на портале мэра столицы.

Преимущества новых томографов в том, что работают по технологии микроциркулярного охлаждения. Это позволяет использовать всего семь литров жидкого гелия. Для старых томографов требовалось 1500 литров.

В аппараты МРТ нового типа входят не только базовые приложения, но расширенный кардиопакет для оценки состояния сердца и сосудов. Еще одно преимущество новых аппаратов — больший диаметр кольца гентри.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва занимает 70-е место по загруженности коечного фонда из расчёта на 100 тысяч населения.

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