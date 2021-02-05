Петропавловск-Камчатский, , 08:21 — REGNUM На Камчатке число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 12 553. За последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось ещё у 52 человек (днём ранее — у 53), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Выписаны в связи с выздоровлением ещё 57 жителей края. За всё время с болезнью справились 11 095 человек.

В стационары за стуки были отправлены на лечение 22 носителя коронавируса. Всего в ковидных госпиталях лечится 401 пациент. Пневмонией на фоне COVID-19 болеют 280 человек. Из 640 специально созданных для пациентов с коронавирусом коек в стационарах свободными остаются 239.

За весь период пандемии на Камчатке провели почти 297 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки в крае не зарегистрировано смертельных случаев от COVID-19. С начала 2021 года на Камчатке скончались два носителя коронавируса, за весь период пандемии — 84.

Как сообщало ИА REGNUM, учреждениям общественного питания Сахалина разрешили работать в ночное время, но с соблюдением требований безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.