Алма-Ата, Казахстан, , 08:19 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл сессию форма Digital Almaty, в которой принимают участие премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Глава государства отметил, что странам Союза необходима общая координация деятельности в сфере искусственного интеллекта. Токаев отметил, что в ближайшие пять лет Казахстан планирует привлечь 500 млрд тенге ($1,2 млрд) на развитие информационных технологий.

«Интеграционные процессы в рамках нашего Союза нуждаются в доработках», — сказал Токаев. По его словам, информационные системы стран ЕАЭС должны быть совместимы.

На мероприятии выступил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он отметил важность информационных технологий в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции.

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